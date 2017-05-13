وكالة رويترز ترفض نشر رد قناة “ار تي” الروسية

رفضت وكالة رويترز الإجابة على طلب لقناة “ار تي” الروسية يتعلق بتكذيب مقال نشرته الوكالة ويتضمن أخبارا ملفقة نسبت للقناة حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن إبي سيفروس مديرة العلاقات العامة في رويترز رفضت الإجابة عن سؤال حول امتناع وكالتها عن قبول طلب قناة “ار تي” الذي ترد فيه القناة على الأخبار الملفقة التي نسبت لها بشأن تغطيتها الانتخابات الفرنسية زاعمة أن رويترز تصر على الحيادية والدقة في موادها.

وكانت قناة “ار تي” أعلنت في رسالة مفتوحة نشرت على موقعها الرسمي أنها وجهت شكوى لوكالة رويترز بعد نشر الاخيرة مقالا تحت عنوان “تزايد القناعة في الولايات المتحدة بأن روسيا خرقت الانتخابات الفرنسية” يتضمن اتهاما للقناة بتوزيع أخبار مفبركة حول تلك الانتخابات مؤكدة أن رويترز استندت في تحليلاتها إلى أقوال مسؤولين أمريكيين لم تكشف أسماءهم ودون أن تقدم أي دليل أو مثال لتأكيد صحة هذه المزاعم كما لم تعط الوكالة قناة “ار تي” فرصة للرد على هذه الاتهامات الخطيرة.

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أشارت في وقت سابق إلى أن فريق الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون مارس التمييز ضد مراسلي قناة “آر تي” ووكالة سبوتنيك الروسيتين خلال الانتخابات الفرنسية التي جرت الأسبوع الماضي.