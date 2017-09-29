وكالة فضاء مصرية.. على الطريق

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإحالته لمجلس النواب، بحسب ما صرح به الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري.

وأضاف وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لها خبرات في إطلاق أقمار صناعية، والقانون يؤدي لأن تكون مصر عضوًا دائم في تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه، أشاد الدكتور علي صادق، مؤسس برنامج الفضاء المصري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإحالته إلى مجلس النواب.

وقال صادق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر قناة “CBC”، مساء الأربعاء، إنها المرة الأولى التي تدخل فيها مصر عصر الفضاء بشكل حكومي مؤسسي، مؤكدًا أن هذا القانون قد مر بعدة مراحل ليتلاءم مع مواكبة أحدث التطورات في عصر الفضاء الحالي، وأن مصر مقبلة على عصر تكنولوجي بقوة.

وناشد صادق مجلس النواب للموافقة على إنشاء الوكالة، باعتباره ممثلا لصوت الشعب المصري، مؤكدًا أن أهمية التطبيقات الفضائية لا تتم فقط في الفضاء الخارجي وإنما لها عدة تطبيقات تتمثل في “خطوط المحمول، والأقمار الصناعية، وبث القنوات، والبحث المعلوماتي”، مشيرًا إلى أن تلك التطبيقات ليس لها أي وجود في مصر، وأن إنشاء الوكالة، بمثابة إنشاء أول جهة حكومية متخصصة في مصر لتطبيقات الفضاء، ونقلة مهمة في عالم الفضاء.