ولادة آمنة”.. في ورشة صحية بريف اليعربية

قدمت جمعية الإحسان الخيرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطوة طبية غير مسبوقة في منطقة اليعربية وريفها، بإقامة ورشة تستهدف النساء لتعليمهن الأسس والطرق العلمية والطبية للولادة، وتخريج نساء تتقن مهنة “الداية” لغياب القابلات القانونيات في تلك المنطقة، فكانت قرية تل مشحن في ريف اليعربية مكان إقامة الورشة وتحدّثت عنها بشرى الهايس المشرفة على الورشة بالقول التالي: نحن ضمن فريق طبي يستهدف مناطق عدّة ومنها اليعربية ضمن مشروع صحي هو “الصحّة الإنجابية” فرصدنا الكثير من القرى التي تغيب عنها القابلة والداية في آن واحد، فكان قرار هذه الورشة تحت عنوان “ولادة آمنة” بهدف وضع كوادر محلية من النساء في قراها تستطيع مساعدة المرأة أثناء الولادة ريثما تصل لأقرب نقطة طبية، فالكثير من القرى بعيدة عن مراكز المدينة، وبعيدة عن النقاط الطبية.

وأضافت الهايس عن مضمون الورشة: تم اختيار المرأة التي لها جزء من الثقافة والخبرة المحلية في أمور الولادات، وأن تكون متقدمة في العمر نسبياً، فاستهدفنا خمس نساء من القرية المذكورة، وتطرقنا بالحديث إلى كل التفاصيل المتعلقة بالولادة الآمنة، وكيفية التصرف في جميع الأحوال والحالات، والخطوات الواجب إتباعها في جميع الظروف، خاصة في الوقت الذي تتطلب الحالة نقطة طبية، وتغيب وسائل النقل خاصة في فترة الليل، واستغراق الزمن بين القرية والنقطة الطبية، وتقديم أمور تتعلق بحالة الأم والمولود وكيفية التعرف على سلامتهما أثناء وبعد الولادة، ثمّ كانت المعلومة الأهم وهي ضرورة تحويل الولادة الأولى إلى أقرب نقطة طبية، جميع تلك الخطوات والعناوين قدمت بشكل علمي، من خلال وسائل وأدوات مساعدة، وبعد نجاح التجربة الأولى، سيكون الاستهداف لجميع القرى التي تغيب عنها الدايات والقابلات، فربما فيها إنقاذ للمرأة والمولود.

في نهاية الورشة تم تقديم هدايا للمتدربات، واعتبروها ورشة قيمة ورائدة.

البعث ميديا || ريف اليعربية – عبد العظيم العبد الله