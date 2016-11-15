ولايتي: إيران تعارض أي إجراءات ترمي لتقسيم المنطقة من قبل القوى الأجنبية

أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي معارضة بلاده لأي إجراءات ترمي إلى تقسيم المنطقة من قبل القوى الأجنبية مشيرا إلى أن طهران ستتصدى لأي محاولات للأضرار بدول المنطقة.

ولفت ولايتي خلال لقائه في طهران اليوم وزير الدفاع الفرنسي السابق والنائب في البرلمان الو موران إلى حساسية الظروف الحالية لمنطقة غرب آسيا وقال “إن هذا الموضوع يعود للمكانة الجيوسياسية والجيواستراتيجية للمنطقة”.

وبين ولايتي أنه نظرا لحدود بلاده الطويلة مع العراق فإن المسألة تتطلب المزيد من التعاون بين البلدين لأن الأمن والاستقرار في المنطقة رهن بالتعاون بينهما مشددا على مواقف إيران الداعمة لحماية وحدة الأراضي العراقية وهزيمة الإرهابيين في هذا البلد.

من جانبه أكد موران أن مكافحة الإرهاب في المنطقة من دون مشاركة إيران ونفوذها ستكون أمرا غير ممكن مشيرا إلى أن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين شملت قضايا جيواستراتيجية والاستقرار الإقليمي والعالمي.