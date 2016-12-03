ولايتي: إيران ستبقى بجانب سورية في حربها على الإرهاب

جدد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤءون الدولية علي أكبر ولايتي وقوف بلاده إلى جانب سورية في حربها على الارهاب التكفيري.

وأكد ولايتي في تصريح له عقب لقائه اليوم الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الاستمرار بالوقوف إلى جانبها حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية والتخلص من جميع الإرهابيين على الأراضي السورية.

وحول موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد الحظر المفروض على إيران لعشر سنوات قال ولايتي إن الحظر على ايران تحت اي عنوان سواء كان تأييدا او تمديدا يشكل انتهاكا سافرا للاتفاق النووي ونحن على استعداد لمواجهته مؤكدا ان ايران ستواصل نشاطاتها بقوة في مجال الاستفادة السلمية من الطاقة النووية وفق القوانين الدولية.