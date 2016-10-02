ولايتي: احترام إرادة الشعب السوري هو حل الأزمة في سورية

أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي أن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو احترام إرادة الشعب السوري وسلامة ووحدة الأراضي السورية.

وقال ولايتي خلال استقباله اليوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي ديريك فندرمان.. “إن الدول الداعمة للإرهاب التي لعبت دوراً في إنشاء الجماعات التكفيرية والإرهابية في المنطقة تورطت اليوم وبسبب حساباتها الخاطئة في مشاكل لا يمكن أن تخرج منها بسهولة” مؤكدا أن هذه الدول لم تكن تتوقع أن تصمد الحكومة السورية كل هذه السنوات أمام الهجمات الإرهابية والتدخلات الأجنبية.

وأشار ولايتي إلى أن الحل في سورية يرتكز على ثلاث قواعد أساسية هي “سلامة الأراضي السورية ووقف التدخل الأجنبي والاعتراف بشرعية الحكومة الحالية” معتبرا أن عدوان الطيران الأمريكي على مواقع الجيش السوري في دير الزور هو خطأ كبير.