ولايتي: المستشارون الإيرانيون موجودون في سورية بطلب من حكومتها

دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الدول لمكافحة الإرهاب، فيما أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الخبراء والمستشارين الإيرانيين موجودون في سورية بطلب رسمي من حكومتها الشرعية، موضحاً أنهم سيغادرون عندما تطلب منهم الحكومة السورية ذلك.

وبيّن ولايتي خلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم: “إن الخبراء والمستشارين الإيرانيين يقدّمون المساعدة لسورية وشعبها بهدف حماية وحدة الأراضي السورية”، مؤكداً أهمية الوجود الإيراني والروسي في سورية من أجل تثبيت النصر ضد المجموعات الإرهابية، وشدد على أن المسؤولية المفصلية المتعلقة بالدفاع عن سورية تقع على عاتق الحكومة والشعب السوري، لافتاً إلى محاولات الولايات المتحدة وحلفائها الرامية إلى دعم المجموعات الإرهابية.

وأكد ولايتي أنه “لن يتسنى للأمريكيين تقسيم سورية والعراق”، مشيراً إلى أن الشعوب السورية والعراقية واللبنانية تعترض على أي نوع من أنواع الهيمنة الأمريكية.

من جانبه، دعا خرازي إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الدول لمكافحة الإرهاب، وأكد، خلال كلمة له أمام المنتدى العالمي للسلام في جامعة تشينغهوا بالعاصمة الصينية بكين، ضرورة عقد اجتماعات منتظمة بين إيران وباكستان والصين وروسيا ودول آسيا الوسطى لتبادل المعلومات والتخطيط لاتخاذ إجراءات منسقة ومشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وأشار خرازي إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم داعش الإرهابي، وأضاف: “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أثناء حملته الانتخابية أن وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون أعلنت أن أمريكا أسست تنظيم داعش الإرهابي في سورية ودعمته، في حين شدد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن على دور ممالك ومشيخات الخليج في دعم هذا التنظيم الإرهابي”، وتابع: “إنه بناء على أدلة موثوقة، فإن الجماعات الإرهابية بدأت الآن بعد الفشل في سورية والعراق بالانتشار في أماكن أخرى وخاصة أفغانستان وشمال أفريقيا”.