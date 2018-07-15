ولايتي: المستشارون الإيرانيون موجودون في سورية بطلب من حكومتها

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الخبراء والمستشارين الإيرانيين موجودون في سورية بطلب رسمي من حكومتها الشرعية موضحا أنهم سيغادرون عندما تطلب منهم الحكومة السورية ذلك.

وبين ولايتي خلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم ” أن الخبراء والمستشارين الإيرانيين يقدمون المساعدة لسورية وشعبها بهدف حماية وحدة الأراضي السورية مؤكدا أهمية الوجود الإيراني والروسي في سورية من أجل “تثبيت النصر ضد المجموعات الإرهابية.

وشدد ولايتي على أن “المسؤولية المفصلية المتعلقة بالدفاع عن سورية تقع على عاتق الحكومة والشعب السوري” لافتا إلى محاولات الولايات المتحدة وحلفائها الرامية إلى دعم المجموعات الإرهابية.

وأكد ولايتي أنه “لن يتسنى للأمريكيين تقسيم سورية والعراق” مشيرا إلى أن الشعوب السورية والعراقية واللبنانية تعترض على أي نوع من أنواع الهيمنة الأمريكية.