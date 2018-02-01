ولايتي: دعم إيران لمحور المقاومة شل قدرة الكيان الصهيوني

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن دعم إيران لمحور المقاومة ساهم في شل قدرة الكيان الصهيوني خلال اعتداءاته على لبنان وغزة .

وقال ولايتي في كلمة أمام المؤتمر الجامعي الذي نظمته اللجان الطلابية في مدينة مشهد دعما لانتفاضة فلسطين إن إيران ستبقى العنصر الأكثر تأثيراً في المنطقة مشيرا إلى دعم إيران للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني .

وأشار ولايتي إلى المخطط الأميركي الرامي إلى تقسيم دول المنطقة وقال إن مخطط الشرق الأوسط الجديد يرمي إلى تقسيم دوله وأن إيران ترفض هذا المخطط وتقف بوجه غطرسة الاستكبار العالمي في المنطقة .