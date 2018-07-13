ولايتي: روسيا مستعدة لاستثمار 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بإيران

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، علي أكبر ولايتي، الذي نقل له رسالة شفهية من قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي وأخرى خطية من الرئيس حسن روحاني.

وجرى اللقاء في مقر الإقامة الرئاسية بضواحي موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “إن محادثات بوتين مع ولايتي تطرّقت قبل كل شيء إلى العلاقات الثنائية”، مضيفاً: “إن الطرفين تناولا كذلك الأوضاع الإقليمية كما جددا التزامهما باتفاق إيران النووي”، وأضاف: “إن بوتين ناقش خلال لقائه ولايتي مسائل العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، حيث سلّم ولايتي الرئيس الروسي رسالتين كما ناقشا الوضع في المنطقة وتمّ التأكيد على الالتزام بخطة العمل المشتركة للاتفاق النووي مع إيران”.

وأوضح بيسكوف أن الرسالتين تتعلقان بالعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع، أفاد ولايتي بأن موسكو أكدت استعدادها لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بإيران، وأضاف: “إن الرئيس بوتين أكد أن بلاده مستعدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني بما يصل إلى 50 مليار دولار”.

ووصف ولايتي هذه الاستثمارات بــ”الضخمة”، معتبراً أنها من الممكن أن تحل محل استثمارات الشركات الأوروبية، التي أعلنت خروجها من إيران خوفاً من العقوبات الأمريكية.

وكانت شركتا النفط الروسية “روس نفط” والإيرانية “إن. آي. أو. سي” وقعتا العام الماضي، على هامش زيارة بوتين إلى طهران، خارطة طريق لتطوير مجموعة من حقول النفط والغاز في إيران، باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار. إضافة لذلك، وقعت شركة “غازبروم” الروسية مع “إن. آي. أو. سي” مذكرة تفاهم لتطوير حقول غاز في إيران ونقل الغاز إلى الهند عبر باكستان.

وحول القضايا الدولية، أشار ولايتي إلى أن بوتين أوضح عدم اعترافه بالعقوبات التي تحاول فرضها أمريكا وآخرون على إيران، وشدد على عدم اعترافه بإجراءات الحظر خارج إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحول الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي، قال ولايتي: إن الرئيس بوتين اعتبر أن لإيران الحق بالدفاع عن حقوقها، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق على مواصلة المباحثات بين الجانبين على كل المستويات بخصوص التعاون بين البلدين.

وأفادت السفارة الإيرانية في بيان في وقت سابق بأن ولايتي سيلتقي خلال زيارته لموسكو أيضاً وزير الطاقة الروسي، رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية الروسية ألكسندر نوفاك، كما سيلقي خطاباً في جلسة لمنتدى فالداي الدولي.