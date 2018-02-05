ولايتي: سنقف في وجه أميركا لمنعها من تقسيم المنطقة

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر ولايتي أن بلاده ستقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية لمنعها من تحقيق هدفها في تقسيم المنطقة.

وقال ولايتي في حوار مع التلفزيون الإيراني إن “إيران وسورية والعراق ولبنان واليمن هم الحلفاء الحقيقيون في المنطقة” مشيراً إلى أن إيران تعد مرساة التوازن في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح ولايتي أن إيران ومن خلال الاعتماد على استقلالها تتعاظم قوتها يوما بعد يوم ما يجعل تأثيرها في الحفاظ على التوازن الاقليمي وأيضا على صعيد إقرار الأمن في المنطقة أكبر من القوى العظمى في العالم معتبرا أن مجلس التعاون الخليجي يمر حاليا بحالة انهيار.