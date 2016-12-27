ولايتي: سورية الحلقة الذهبية في سلسلة المقاومة أمام الصهاينة وحماتهم

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن سورية بمثابة الحلقة الذهبية في سلسلة المقاومة أمام الصهاينة وحماتهم.

ولفت ولايتي فى تصريح له مساء أمس إلى أن: «الانتصارات التي حققتها المقاومة في المنطقة قصمت ظهر الاستكبار وأمريكا موضحا أن: «الغرب والصهاينة وأدواتهم كانوا يعقدون الأمل في السيطرة على حلب لكونها كانت تسهل لهم الدخول إلى سائر المناطق السورية».

وأعرب ولايتي عن أمله بتحقيق المقاومة انتصارات على الإرهاب في المستقبل القريب في باقي المناطق السورية ومدينة الموصل العراقية.