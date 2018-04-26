ولايتي: لن نقبل أي تغيير في الاتفاق النووي

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن إيران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة خمسة زائد واحد.

وقال ولايتي في تصريح اليوم: “أي تغيير أو تعديل على الاتفاق الراهن لن تقبله إيران وإذا خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق فإن إيران قطعا ستنسحب منه لأنها لن تقبل اتفاقا نوويا لا يجلب لنا منافع ولا يحقق مصالحها”.

وشدد ولايتي على أن إيران لن تغير موقفها أو سياساتها نزولا عند رغبة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقال: “هذه منطقتنا ونحن فيها وهذا أمر مشروع”.

يشار إلى أن ترامب طلب من الدول الأوروبية العمل على تعديل الاتفاق النووي مهددا برفض تمديد تجميد العقوبات الأمريكية ضد إيران بعد الـ 12 من أيار القادم.

وكانت بعض الدول الغربية أعلنت أنها تعد حزمة مقترحات تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي بعدم التخلي عن الاتفاق النووي.