ولايتي يؤكد القضية الجوهرية للعالم الإسلامي هي فلسطين

قال علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية أن قضية فلسطين هي القضية الجوهرية للعالم الإسلامي مبينا أن التطورات الأخيرة أثبتت أن فلسطين تحظى بأهمية فائقة للعالم كله.

وقال ولايتي في مؤتمر صحفي اليوم: “إنه خلال الأعوام الأخيرة جرت محاولات للتأثير على القضية الفلسطينية” معلنا أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية حول قضية فلسطين.

وأضاف ولايتي: “إن هدف أميركا والكيان الصهيوني هو الإيحاء بأن إيران المدافعة الرئيسية والمبدعة لنهج المقاومة هي العدو الأساس للعالم إلا أن التصويت الأخير وبنسبة عالية من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس أثبت يقظة ووعي الرأي العام العالمي وقد حدث ذلك رغم كل التهديد والترغيب الذي حصل من جانب أميركا”.

وأوضح ولايتي أن أمريكا تعتبر اختلاق أعداء وهميين أمرا ضروريا لها والعالم كله يساوره القلق من سياستها مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي يؤسس بشكل فعلي لحرب في مختلف المجالات.