ولايتي يجدد موقف إيران الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

جدد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي موقف إيران الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، مؤكداً ضرورة تجفيف منابع دعم الإرهاب وقيام الدول الأوروبية بلعب دور إيجابي لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ولايتي خلال لقائه اليوم مساعدة وزير خارجية السويد سرانا سودر..إن “على أوروبا أن تكون جادة وشفافة في التصدي لظاهرة الإرهاب في المنطقة وإيجاد الحلول السياسية للأزمات التي تشهدها”، مؤكدا أن “الأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة التحركات الارهابية يمكن أن تحمل تداعيات ضد الدول الاخرى ولا يمكن حصرها فقط في النطاق الإقليمي والتنصل عن إيجاد حلول جذرية لها”.

بدورها أكدت سودر ضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمات التي تشهدها المنطقة والتصدي بحزم لظاهرة الإرهاب.