ولايتي يحذر من مخططات واشنطن وحلفائها لتقسيم بلدان المنطقة

حذر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي من مخططات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الإقليميين الرامية لتقسيم البلدان “القوية والتاريخية” في المنطقة من أجل تحقيق مطامعها.

وقال ولايتي في تصريح له، إن “أعداء الإسلام في المنطقة ارتكبوا الجرائم باسم الإسلام بحق الشعبين السوري والعراقي بتأجيجهم لحروب بالوكالة وتجهيزهم للمجموعات المتطرفة والتكفيرية والإرهابية”، منبها إلى مخططات المتآمرين وبعض الأنظمة الرجعية في المنطقة لتأجيج نيران الصراعات في صفوف الأمة الإسلامية.

وندد ولايتي بالمشروع الأمريكي المسمى “الشرق الأوسط الكبير” واصفاً إياه بـ “المؤامرة الرامية لتأجيج الصراع التي يجب التصدي لها”.