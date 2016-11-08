ولطلاب جامعة حلب مطالب وتوصيات محقة

تركزت مداخلات طلبة جامعة حلب على أهمية دور الشباب وتطوير العملية التعليمية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر السنوي لفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج الطب الكبير.

وطالبوا بالاستمرار في تطوير المناهج وتحديثها بما يتناسب مع سوق العمل وإنشاء مراكز لتأهيل الخريجين وزيادة الاهتمام بالجانب العلمي والتطبيقي، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون تنظيم الجامعات وتسوية أوضاع الطلبة المستنفدين وتحويلهم إلى التعليم الموازي وتنشيط الإيفاد الداخلي للمعيدين.

ودعا الطلبة إلى إحداث قسم للإعلام في كلية الآداب بجامعة حلب ومنح خريجي المعاهد حوافز مادية ومعنوية وتشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، وإقامة دورات نقابية تنظيمية مركزية لتطوير الأطر القيادية واستثناء القياديين في الاتحاد من شرط المعدل للقبول في مقاعد الدراسات العليا.

وأكدوا ضرورة إقامة ملتقيات طلابية حول إعادة الإعمار وتفعيل دور الشباب الجامعي بالشكل الأمثل وإقامة معسكرات إنتاجية، بما يتوافق مع الواقع الحالي وربط الجامعة بالمجتمع والقيام بالصيانات اللازمة لوحدات السكن الجامعي.

وأكد محافظ حلب حسين دياب خلال حضوره لأعمال المؤتمر أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة هو شكل من أشكال الصمود والتحدي لكل قوى الإرهاب، وأن استمرار مسيرة العلم والمعرفة في جامعة حلب طوال السنوات الماضية والتزام الطلبة بمقاعد العلم والدراسة وتحديهم لقذائف الحقد والإرهاب هو أكبر رد على الفكر الظلامي.

وأشار رئيس فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار كعدة إلى مجمل الأنشطة والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن طلبة جامعة حلب سيظلون الرديف الأساسي للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.