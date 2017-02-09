ولعمال الخطوط الحديدية في طرطوس مطالبهم

دعا أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الخطوط الحديدية في طرطوس إلى تأمين وسائط نقل للعمال وإصدار نظام الضابطة السككية وزيادة عدد العمال من الفئتين الرابعة والخامسة، وتعديل الفوارق بين سقف الرواتب ومتابعة موضوع قانون طبيعة العمل في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتثبيت عمال معهد السكك الحديدية وإحداث ثانوية خاصة بهذا المجال.

واستعرض رئيس مكتب النقابة لبيب رسلان الأنشطة التي نفذها المكتب العام الماضي بهدف تقديم أفضل الخدمات للعمال، مبينا أهمية تعزيز التواصل بين النقابة والعمال والوقوف إلى جانبهم والحفاظ على مكتسباتهم.