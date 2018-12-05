وليامز تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة

ذكر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة اليوم، أن الأمريكية سيرينا وليامز ستشارك في البطولة التي ستنطلق الشهر القادم في سعيها لمعادلة الرقم القياسي للفوز بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة.

وانتصرت اللاعبة الأمريكية سيرينا البالغة 37 عاما على شقيقتها الكبرى فينوس في نهائي أستراليا المفتوحة عام 2017 ، لترفع عدد ألقابها في البطولة إلى 7 ألقاب.

وبلغت سيرينا نهائي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة عقب عودتها الموسم الماضي، لكنها خسرت المباراتين لتظل على بعد لقب واحد لمعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت الفائزة بالبطولات الكبرى 24 مرة في منافسات فردي السيدات.