وهم السفر عبر الزمن

طور علماء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) وهما بصريا يتضمن سلسلة من أصوات التنبيه والومضات، يقولون إنه يمكن أن يساعد في تفسير ظاهرة غريبة تحدث في أدمغتنا. وفي هذه الدراسة، يشرح العلماء الطريقة التي تفسر بها أدمغتنا الحواس المختلفة، وكذلك كيف تؤثر حواسنا على بعضنا البعض.

وقال المعد الرئيسي للدراسة نويل ستيلز: “من خلال التحقيق في الأوهام، يمكننا دراسة عملية صنع القرار في الدماغ. على سبيل المثال، كيف يحدد الدماغ الواقع بمعلومات من حواس متعددة تكون في بعض الأحيان صاخبة ومتضاربة، حيث يقوم باستخدام افتراضات حول البيئة لحل هذه المشكلة. وعندما تكون هذه الافتراضات خاطئة، يمكن أن تحدث أوهاما عندما يحاول الدماغ تكوين أفضل إحساس بموقف مربك”. ويقول العلماء إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تفسير كيف يجمع دماغنا بين الحواس عبر المكان والزمان، لتطوير شرح أفضل لما حدث.