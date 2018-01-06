وولف: كتابي سيضع حداً لبقاء ترامب في منصبه

قال مايكل وولف مؤلف كتاب “النار والغضب فى بيت ترامب الأبيض” في مقابلة عبر راديو هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي اليوم: إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب الرئاسي وأن ما خلص إليه الكتاب من أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة أصبح رأيا يزداد انتشارا”.

وفي رده على مزاعم ترامب بأن الكتاب أورد معلومات غير صحيحة قال وولف: “إن ما فعلته هو ما يسمى بكتابة التقرير وهو يعتمد على الاستفسار من الناس عن الحقائق والاقتراب قدر الإمكان من الحدث واجراء لقاءات مع المطلعين على الحدث ومقابلات مع آخرين على علم بالأمور فتتعرف بذلك على الملابسات وعلى أي شخص ثم تنقل الأمر”.