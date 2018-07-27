ويستمر عرض مسلسل حرائق الغابات في ريف حماة

يبدو أن مشعلي ومفتعلي حرائق الغابات يرغبون أن يقدموا لنا أسبوعيا حلقة جديدة من حلقات جرائمهم المتمثلة بحرق الاف الاشجار الحراجية المعمرة من الصنوبريات والبطم والزعرور البري والقطلب والسنديان العذري والحوليات الأخرى ملحقين بهذه الغابات إضرارا فادحة اقتصاديا وبيئيا علاوة على إرهاق وإشغال عناصر الحراج والياتهم والاستعانة بالمحافظات المجاورة .

وفي التفاصيل الأخرى فقد نشب حريق امس الأربعاء في المنطقة الواقعة بالقرب من بلدة اسكري شمال غرب سهل الغاب والذي ما زال مستمرا حتى ظهيرة اليوم الخميس وفقا لما نقله لـ”البعث مبديا” مدير عام هيئة تطوير سهل الغاب المهندس أوفى وسوف.

وأضاف بان الحريق قد نشب بعد الظهر تقريبا في موق اسكري المرتفع والصعب الوصول اليه بالآليات نظرا لوعورة الجبل وقساوته الأمر الذي اضطرنا لزج اكبر عدد ممكن من عمال الإطفاء والحراج الموسمين لإخماده ومن سوء الطالع بأنه كلما نشب حريق هنا او هناك تشهد المنطقة ارتفاع في شدة الرياح ما يصعب علينا إخماد الحريق ونيرانه المرتفعة وبالتالي توسع رقعة النار.

وزاد أوفى قائلا: لازال الحريق مشتعلا حتى ألان أي حتى الظهيرة لكن تم إخماد اكبر قدر ممكن منه والقسم المتبقي هي بمثابة الجيوب التي تشهد اشتعلا حينا وخمودا حينا اخر ولذلك سنبقى مراقبين الموقع لمدة اربع وعشرين ساعة للتأكد من عدم وجود جيوب للنار من شانها ان تعاود الاشتعال ثانية.

وعن حجم المساحات التي طالها الحريق أشار أوفى الى انه لم يتم بعد حصرها ومساحة الموقع لطاما لم ننته بعد من إخماد الحريق بالمطلق.

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة