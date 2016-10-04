ويكليكس: معطيات هامة ستنشر عن الانتخابات في أميركيا

أعلن مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانغ، اليوم الثلاثاء، أنه بصدد نشر “معطيات هامة” عن حكومات 3 بلدان والانتخابات في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال أسانج خلال بث تلفزيوني في برلين: نحن سننشر معطيات، بما في ذلك عن الانتخابات الأمريكية. ونفى أسانغ، المعلومات حول وجود أية خطط لدى “ويكيليكس” للضرر بمرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون قائلاً: كان هناك الكثير من التحوير لكلامي ومنشورات ويكيليكس. وفي هذه الحالة بالذات، تُحور الاقتباس بأننا نريد أن نضر هيلاري كلينتون.

ووصف أسانج تصريحات الولايات المتحدة بشأن علاقة الموقع بروسيا بـ “السخيفة”: كل التصريحات عن مزاعم وجود علاقات بين ويكيليكس وروسيا سخيفة. وأضاف أنه سيتم نشر المعلومات حول الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قبل إجرائها في 8 تشرين الثاني.

وذكر مصدر من محيطه بانه تم إلغاء البيان لأسباب أمنية. هذا ويصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية العاشرة لأول نشر لوثائق على موقع “الكشف السياسي” حيث يدلي أسانغ ببيان في هذا اليوم، من على شرفة سفارة الإكوادور في لندن، حيث يحتمي من القضاء البريطاني.