“ويكيليكس”: أمريكا سلمت قوات هادي السلاح قبل أزمة اليمن

كشف موقع ويكيليكس اليوم أن الولايات المتحدة سلمت سابقاً قوات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي السلاح تحضيراً للأزمة التي تشهدها اليمن حالياً.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن منشورات ويكيليكس تضمنت 500 وثيقة من مراسلات السفارة الأمريكية في صنعاء حيث تضمن هذا “الملف اليمني” إثباتات موثقة تؤكد أن الولايات المتحدة قامت بتسليح وتدريب وتمويل قوات هادي عندما جرى التحضير للحرب الحالية في اليمن.

وأضافت الوثائق إن قائمة الأسلحة تضمنت الطائرات والسفن ووسائط النقل كما قامت الولايات المتحدة بتزويد قوات هادي بأجهزة بيومترية لتحديد الهوية.

ولفت مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى أن الحرب على اليمن تسببت بتهجير ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وقال.. إن “تغطية الحرب في اليمن باللغة الانكليزية قليلة على الرغم من قيام الولايات المتحدة بتوريد كميات كبيرة من القنابل وعلى الرغم من تورطها العميق في القتال الدائر هناك”.

يذكر أن النظام السعودي الذي افتعل الأزمة في اليمن بالتعاون مع واشنطن يقود عدوانا عليه منذ الـ 26 من آذار من العام الماضي أدى إلى مقتل وإصابة آلاف اليمنيين فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية في البلاد.