ويكيليكس: أوباما كاذب

وصف موقع “ويكيليكس” تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بـ ” الكاذبة” حين قال أوباما أنه لا يمكنه العفو عن العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن.

وكتب موقع “ويكيليكس” على صفحته في “تويتر”: “إن أوباما يكذب عندما يقول إنه لا يستطيع العفو عن سنودن، وهو يعلم أنه يكذب”.

وكان أوباما قد صرح في وقت سابق أنه لا يستطيع العفو عن شخص لم يقدم نفسه للمحكمة، ولم يدافع عن نفسه.

إدوارد سنودن هو متعاقد تقني وعميل كان يعمل موظفا لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفي حزيران 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج “بريسم” إلى صحيفة “الغارديان” وصحيفة “الواشنطن بوست”.

في أيار 2013 حصل سنودن على بإجازة من عمله بزعم أنه بحاجة لعلاج من مرض الصرع، وفي العشرين من الشهر نفسه هرب سنودن الذي يواجه اتهامات بالتجسس في بلاده من أمريكا إلى هونغ كونغ بعدما سرب تفاصيل برامج المراقبة السرية والتنصت على العديد من زعماء العالم لصحيفتي الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية، ثم سافر بعدها إلى موسكو وطلب حق اللجوء فيها.