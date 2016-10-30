ويكيليكس: كلينتون أخفت اتصالاتها مع وول ستريت

كشف موقع ويكيليكس اليوم أن مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون أخفت اتصالاتها مع مصرفيين من “وول ستريت” في نيويورك.

وحسب الموقع فان رسالة من البريد الإلكتروني الخاص بجون بوديستا مدير الحملة الانتخابية لكلينتون كشفت وجود مناقشات حول لقاء في ايار الماضي بين كلينتون وممثلي بنك غولدمان ساكس وممولين آخرين.

وجاء في الرسالة ان كلينتون لا تريد أن يعرف أحد عن علاقتها مع وول ستريت وتسعى إلى إلغاء التناقضات بين شعاراتها وعلاقتها مع الممولين وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو إخفاء ذلك.

وكان الموقع كشف الاسبوع الماضي أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية تعاني من مشاكل صحية.

يذكر أن الرسائل المنشورة هي جزء مما يسمى رسائل بوديستا التي ينشرها ويكيليكس تدريجيا بمجموعات تضم عدة آلاف من الرسائل الالكترونية.