«ويكيليكس»: كلينتون هددت بتطويق الصين بالدرع الصاروخية

تشير رسائل سربها موقع “ويكيليكس” من بريد جون بوديستا الإلكتروني رئيس الحملة الانتخابية لـ هيلاري كلينتون، أن الأخيرة خططت لتطويق الصين بمنشآت الدرع الصاروخية الأمريكية.

وكان الموقع قد نشر الجزء السادس من الرسائل المسربة.

وأوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أنه من بين الوثائق المسربة، مقتطفات من الكلمات التي ألقتها كلينتون خلال السنوات الماضية في مناسبات خاصة.

وفي قسم مكرس للصين من تلك الوثائق، تناولت كلينتون عددا من المسائل التي تسببت بصراع المصالح بين واشنطن وبكين.

وفي كلمة ألقتها إبان توليها منصب وزير الخارجية الأمريكية، قالت كلينتون: “إننا نخطط لتطويق الصين بطوق من الدرع الصاروخية. ونخطط لنشر مزيد من سفن أسطولنا في هذه المنطقة. فإذن، هيا الصين! إما أن تأخذوا زمام السيطرة عليهم (كوريا الشمالية)، أو سنضطر للدفاع عن أنفسنا بأيدينا”.

وأوضحت الوزارة في كلمة كلينتون أنه إن نجحت اختبارات كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي، فسيشكل ذلك خطرا ليس على حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ فحسب، بل وعلى الأراضي الأمريكية، إذ سيكون بإمكان بيونغ يانع “نظريا” توجيه ضربة إلى جزر هاواي، وإلى السواحل الغربية للولايات المتحدة.

وفي أيلول عام 2016، هددت كلينتون بتعزيز مقدرات الدرع الصاروخية الأمريكية في الشرق الأقصى، في حال فشلت السلطات الصينية في الضغط على بيونغ يانغ فيما يخص ملف الأخيرة النووي.

وأكدت كلينتون أن للولايات المتحدة عددا كبيرا من آليات الضغط، وهي ستستخدمها على الرغم من أن ذلك لا يروق لكوريا الشمالية وروسيا والصين.