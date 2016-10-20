“ويكيليكس” يخترق البريد السري لأوباما وينشر بعض رسائله

نشر موقع “ويكيليكس”، اليوم الخميس، دفعة أولى من رسائل البريد الإلكتروني السري للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وعنوان البريد الإلكتروني للرئيس باراك أوباما خلال حملته الرئاسية عام 2008 وهو bobama@ameritech.net.

ومن بين الرسائل التي تم الكشف عنها، رسالة إلكترونية بتاريخ 30 تشرين الأول 2008، من جون بودستا مدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية حاليا للسيناتور أوباما في ذلك الوقت، مع مرفق سري، تمت خلالها مناقشة تشكيل فريق التحول الاقتصادي، وكيفية تشغيله قبل أن يبدأ فترة ولايته في كانون الثاني من العام 2009.