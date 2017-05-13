“ويكيليكس” يعرض مكافأة مغرية مقابل تسجيل لحديث ترامب وكومي

عرض موقع ويكيليكس مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم المحادثة المسجلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال جيمس كومي.

ودعا ويكيليكس في تغريدة نشرها على موقعه في “تويتر”، كل من لديه التسجيل أن يقوم بإرساله مقابل مكافأة مالية قابلة للزيادة.

 وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه نصيحة أمس في تغريدة نشرها لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، بأن لا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتهما، قبل أن يبدأ بتسريب معلومات إلى الصحافة، فسرها البعض بأنها بمثابة التهديد.وغرد ترامب في حسابه الرسمي على تويتر أمس، “على جيمس كومي أن يتمنى عدم وجود (تسجيلات) لمحادثاتنا قبل أن يبدأ في تسريب (المعلومات) لوسائل الإعلام!”.

 إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر رفض اليوم أن ينفي احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب يسجل المحادثات التي يجريها في المكتب البيضاوي.وردا على سؤال حول المعنى الحقيقي لهذه التغريدة رفض المتحدث تقديم أي إيضاح مكتفيا بالقول “ليس لدى الرئيس أي شيء يضيفه”.

وتابع المتحدث “هذا ليس تهديدا. لقد اكتفى بتقديم الوقائع والتغريدة تتكلم عن نفسها”.

إلا أن أحد الصحافيين أصر وطرح السؤال بشكل مباشر “نعم أو لا، هل يسجل الرئيس المحادثات التي تجري في المكتب البيضاوي؟”، فرد المتحدث “ليس لدى الرئيس أي تعليق آخر”.

وأعادت تغريدة ترامب إلى الذاكرة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون الذي كان يسجل محادثاته الهاتفية التي يجريها في المكتب البيضاوي دون أن يبلغ محادثيه بذلك، الأمر الذي انقلب عليه في النهاية مع فضيحة ووترغيت ما أجبره على الاستقالة.

وكان الرئيس ترامب قد أقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مؤخرا، ما أثار جدلا سياسيا خاصة وأن كومي كان يقود التحقيق حول مزاعم بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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