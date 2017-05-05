“ويكيليكس” ينشر وثائق عن قدرات الاستخبارات الأمريكية باختراق الشبكات

نشر موقع “ويكيليكس” حزمة وثائق جديدة مسربة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي اي ايه” تكشف قدرتها على شن هجمات إلكترونية ضد الشبكات الحاسوبية الداخلية للمكاتب والشركات.

وذكرت وكالة نوفوستي أن حزمة الوثائق الجديدة اطلق عليها اسم “أرخميدس” وتصف التقنية المتبعة من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية لشن هجمات إلكترونية على الشبكات الداخلية التي تربط أجهزة الحاسب في المكاتب والشركات وذلك من خلال السيطرة على جهاز كمبيوتر واحد ليتم عبره السيطرة على أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة مع الجهاز على نفس الشبكة الداخلية.

وتوضح الوثائق أنه عند استخدام المتصفح على جهاز الكمبيوتر الذي تم اختراقه يتم تحويل حركة مرور البيانات إلى ملقم خاص بالاستخبارات المركزية الأمريكية بينما يستمر المتصفح بالعمل بشكل اعتيادي.

وكان موقع “ويكيليكس” نشر في السابع من آذار الماضي الجزء الأول من مجموعة وثائق تتعلق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية موضحا أنها أكبر عملية تسريب لأوراق سرية من الوكالة المذكورة حيث تتضمن أكثر من 7ر8 ألف وثيقة كانت محفوظة داخل الشبكة الداخلية المعزولة لمركز التجسس السبراني التابع للوكالة.