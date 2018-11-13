ويلباك يتحدث عن إصابته

وجه المهاجم الإنجليزي، داني ويلبيك، لاعب آرسنال، الشكر للجماهير التي ساندته بعد إصابته بكسر في الكاحل، خلال مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي، التي أقيمت على ملعب الإمارات، في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال ويلبيك، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، اليوم الثلاثاء: “العودة إلى المنزل. شكرا لكل الحب والدعم. بدون شك سأعود أقوى من السابق. التأهيل من الإصابة يبدأ من هذه اللحظة”.

وتطلبت إصابة ويلبيك، عمليتين جراحيتين، إذ قال النادي في بيان رسمي: “كلتا العمليتين أجريتا بشكل جيد دون تعقيدات. داني سيبدأ التعافي الآن، ويبدأ برنامج إعادة التأهيل، لكن لا يزال الوقت مبكرا على توقع طول فترة غيابه”.

وسجل ويلبيك، 5 أهداف خلال 14 مباراة هذا الموسم، وكان قد اُستدعي قبل أيام ضمن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتيه المقبلتين أمام أمريكا وكرواتيا.