ياري مينا: سأبقى في برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن اللاعب الدولي الكولومبي، ياري مينا، قرر مصيره من البقاء مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن اللاعب الدولي الكولومبي، على استعداد للحفاظ على حلمه بالنجاح في صفوف برشلونة، بعد أن كان قريبًا جدًا من الرحيل بسبب مشاركاته القليلة في الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن برشلونة يملك عددًا لا بأس به من المدافعين مثل جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين، بالإضافة إلى انضمام كليمنت لينجليت، إلا أن اللاعب الكولومبي لن يتخلى عن حلم النجاح في برشلونة.

وما زال اللاعب يتمتع بعطلته التي حصل عليها بعد نهاية مشوار بلاده في نهائيات كأس العالم، وكان قد صرح مؤخرًا: “الآن أستمتع بعطلتي، ثم سأتخذ قراري مع عائلتي”.

وسينضم لاعبو نادي برشلونة الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم، في الثاني من أغسطس/آب المقبل، لتدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في الليجا.