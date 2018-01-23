يازجي: تأهيل مراكز صحية تضررت من الإرهاب

كشف وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عن إعادة تأهيل 42 مركزا صحيا متضررا جراء الإرهاب وافتتاح 5 مراكز جديدة في حلب وحمص وطرطوس وريف دمشق.

وأشار وزير الصحة إلى أن مرحلة التعافي شملت أيضا منظومة الإسعاف التي رفدت ب 26 سيارة جديدة و 6 عيادات متنقلة مجهزة مبينا أن إنشاء مشفى جبلة الوطني على الهيكل سينتهي في أول شباط القادم لتبدأ بعده المرحلة الثانية وهي الإكساء والتجهيز التي رصد لها أكثر من 3 مليارات ليرة سورية.

وعن الواقع الدوائي لفت وزير الصحة إلى ارتفاع نسبة تغطية الدواء الوطني لاحتياجات السوق المحلية إلى 90 بالمئة مبينا أن الوزارة وفرت العام الماضي عبر مشافيها ومؤسساتها الصحية 40 مليون خدمة طبية بكلفة تتجاوز 81 مليار ليرة سورية.