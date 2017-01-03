يازجي: سنعوض أصحاب المنشأت السياحية في حلب بعد تقييم الأضرار

أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن الوزارة ستجري تقييما للاضرار الكبيرة التي طالت المنشات والمواقع السياحية في مدينة حلب لتعويض أصحابها وتسهيل الاجراءات الادارية لاعادة بنائها ووضعها في الخدمة.

وبين الوزير يازجى خلال لقائه اليوم أعضاء غرفة السياحة فى المنطقة الشمالية وأصحاب الحرف التراثية أهمية وضع الخطط والبرامج واطلاق المبادرات التى من شأنها اعادة الالق والوهج للصناعات اليدوية والحرف التراثية التي تعبر عن تاريخ وعراقة وتراث وحضارة حلب وسورية عموما.

ولفت الوزير يازجي الى أن خطط الوزارة تتقاطع مع كل خطط الوزارات التي تهدف الى اعادة بناء واعمار ما دمره الارهاب موضحا أن الرؤية القادمة ستكون شاملة بدءا بعملية التوثيق السياحي مرورا باطلاق المبادرات للترويج السياحي وانتهاء باعادة تأهيل المنشات والمواقع السياحية وانشاء قرى وأسواق تراثية تشكل نقاط جذب سياحية تظهر أصالة الصناعة اليدوية بحلب وارثها العريق.

بدورهم أكد أصحاب الحرف التراثية أنهم عازمون أكثر من أي وقت مضى لاعادة الالق والوهج لهذه الحرف التراثية لتكون واجهة حلب السياحية مطالبين الوزارة بتقديم الدعم المطلوب وتبسيط الاجراءات لتسهيل عودة الحرفيين الى ورشاتهم ومنشاتهم.