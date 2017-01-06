يازجي: عام 2017 سيكون عام انطلاق الاستثمار السياحي

أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن عام 2017 سيكون عام انطلاق الاستثمار السياحي في معظم المحافظات إضافة إلى متابعة تحديث قواعد البيانات بشكل دائم والتركيز على السياحة الدينية وإقامة سوق للمهن اليدوية.

وخلال اجتماعه مع عدد من المديرين المعنيين بالملف الخاص بمدينة حلب وإعادة إعمارها بحث يازجي مهام المديريات المركزية والمقترحات لعودة الألق إلى المدينة بعد تحريرها من رجس الإرهاب، مشدداً على متابعة خطوات الاستعداد للموسم السياحي وخاصة المتنزهات الشعبية والاستراحات الطرقية.

ولفت الوزير يازجي إلى أهمية متابعة تأهيل المنشآت والارتقاء بالخدمات والجودة والرقابة على نظافة المنشآت السياحية وعدم التهاون تجاه أي مخالفات وخاصة المتعلقة بالإعلان عن الأسعار.