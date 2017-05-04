ياسمين “السوري” يحصد جائزتين في مهرجان أوفياء المقاومة الدولي السينمائي بالعراق

حصل الفيلم الوثائقي ياسمين إخراج المهند كلثوم على جائزتين في المسابقة الرسمية لمهرجان أوفياء المقاومة الدولي السينمائي الذي اختتم فعاليات دورته الأولى في العراق مساء أمس وهما جائزة الخوذة الذهبية كأفضل إخراج وجائزة الخوذة الذهبية الأولى لأفضل فيلم متكامل.

وقال مدير المهرجان مرتضى علي حمود الساعدي في تصريح صحفي إن “الفيلم استطاع إيصال الواقع الحقيقي لما يفعله الإرهاب بالأطفال في سورية خاصة أننا دولة عاشت نفس ظروف الحرب لذلك من الصعب أن نتأثر بالتمثيل ولكن تمكن المخرج من توضيح الواقع الإرهابي الذي يستهدف الطفولة بشكل شفاف وواضح من خلال تنقلاته بالكاميرا وطريقته بعرض مشكلة كل طفل وهو الذي يمثل شريحة واسعة من الأطفال السوريين فالفيلم تميز من بين 15 فيلما مشاركا من 9 دول من حيث طريقة الإخراج والسيناريو وطريقة العرض”.

وأضاف مدير المهرجان: “السينما وحدها قادرة على التوثيق لتكون ذاكرة للأجيال اللاحقة وهذا ما نريد بالضبط وهو أن نؤسس لذاكرة حقيقية للمقاومة في العراق والدول العربية والعالمية ممن يقاتلون الإرهاب سلاحاً وفكراً، والسينما واحدة من أهم الوثائق التي لا بد أن توثق هذه المرحلة ومقارعة الارهاب ،وكذلك فرصة لتنوير الفكر وتعزيز الإرادة لمواجهة الإرهاب الذي يريد قتل كل الأحلام”.

فيلم ياسمين من إنتاج صورة الحياة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إخراج المهند كلثوم سيناريو منعم السعيدي والمهند كلثوم وبطولة الأطفال هبة المرعي لونا الأخرس سروت كبتول عبد الرحمن مصطفى المخرج المنفذ هنادي المحتسب مدير التصوير أسامة معنية كتابة التعليق والحوار أنصاف سليطين التعليق الصوتي الفنان مالك المحمد مدير إدارة الإنتاج بسام خدام مدير الإنتاج وسيم البرم ووائل البرم موسيقا تصويرية سعد الحسيني مدير الإضاءة جهان قطيش مهندس الديكور علي خليلي التنسيق الإعلامي نور ملحم المونتاج محمد البلخي.