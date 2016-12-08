“ياسمين” للمهند كلثوم يحصد جائزته الثانية في مهرجان بغداد السينمائي

حصل الفيلم الوثائقي “ياسمين ” إخراج المهند كلثوم، على جائزة الثانية في مسابقة صورة إنسان في الدورة الثامنة من مهرجان بغداد السينمائي الدولي، والتي اختتمت فاعلياته مساء اليوم 7 كانون الثاني .

وبحسب رئيس المهرجان طاهر علون فأن هذه الدورة كانت الدورة الأضخم من دورات المهرجان حيث تم عرض 150 فلم مشارك من دول عربية وأجنبية ضمن ست مسابقات وهم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل والروائي القصير والوثائقي وأفلام حقوق الانسان، فضلًا عن أفلام المخرجات العربيات والافلام العراقية.

وبذلك يكون فلم ياسمين من الأفلام التي تميزت من حيث طريقة الإخراج والسيناريو والذي استطاع إيصال الرسالة الحقيقة لأطفال سورية ضمن ظروف الحرب الذين يعيشون بها

وبحسب علوان فإن المهرجان لدورته الثامنة يعد الأوسع من جهة عدد الأفلام المشاركة ونوع الأفلام المشاركة وكذلك اعتماد لجان تحكيم عراقية وعربية ودولية وبالرغم من كل المصاعب فقد حقق المهرجان حضورا عربيا ودوليا

يذكر أن فيلم “ياسمين” شارك خلال عام 2016 بأكثر من 20 مهرجان سينمائي دولي وكان الفيلم قد حصل على العديد من الجوائز الدولية ضمن مشاركته بالعديد من المهرجانات الأجنبية والعربية

فيلم ياسمين من إنتاج صورة الحياة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إخراج المهند كلثوم سيناريو منعم السعيدي والمهند كلثوم وبطولة الأطفال هبة المرعي لونا الأخرس سروت كبتول عبد الرحمن مصطفى المخرج المنفذ هنادي المحتسب مدير التصوير أسامة معنية كتابة التعليق والحوار أنصاف سليطين التعليق الصوتي الفنان مالك المحمد مدير إدارة الإنتاج بسام خدام مدير الإنتاج وسيم البرم ووائل البرم موسيقا تصويرية سعد الحسيني مدير الإضاءة جهان قطيش مهندس الديكور علي خليلي التنسيق الإعلامي نور ملحم المونتاج محمد البلخي.

خاص – البعث ميديا