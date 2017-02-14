ياسمين” يمثل سورية بمهرجان اللقاء الدولي السينمائي في روسيا

خاص – البعث ميديا

يمثل فيلم “ياسمين” للمخرج المهند كلثوم سوريا في أول مشاركة للدولة السورية في مهرجان اللقاء الدولي للسينما الأرثوذكسية في مدينة كالوغا أوبلاست الروسية بدورته الـ 12 الذي ينطلق ما بين16 -21 شباط 2017، وهو واحد من أكبر المهرجانات السينمائية التي تقام سنويا في روسيا، منذ عام 2005

وسينافس الفيلم السوري “ياسمين” الذي يتحدث عن معاناة الأطفال السوريين خلال فترة الحرب على بلادهم ضمن ظروف صعبة وقاسية سواء أكانوا في الداخل أو في الخارج 75 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية، منها أفغانستان، سوريا، إيران، العراق، الصين، الهند، ألمانيا، أستراليا، أوكرانيا، روسيا البيضاء، جمهورية التشيك، بولندا، اسبانيا، صربيا، مقدونيا

وبحسب رئيس مهرجان اللقاء السينمائي الدولي الأرثوذكسي الأم صوفيا، فأن الدورة الحالية للمهرجان تلقت العديد من الأفلام ذات قاسم مشترك بين جميع الشعوب وهي تدعو الى التسامح والمحبة من خلال العلاقات الثقافية والدبلوماسية العامة التي تخلق وسيلة سلمية للحياة .

وأضافت أن الجمهورية العربية السورية تشارك معنا في المهرجان للمرة الأولى بفيلم ياسمين، وسيتخلل المهرجان برنامج تنافسي للأفلام المشاركة إضافة للبرامج الموازية غير التنافسية

يذكر أن فيلم ياسمين من إنتاج صورة الحياة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إخراج المهند كلثوم سيناريو: منعم السعيدي والمهند كلثوم وبطولة الأطفال هبة المرعي لونا الأخرس سروت كبتول عبد الرحمن مصطفى المخرج المنفذ هنادي المحتسب، مدير التصويرأسامة معنية، كتابة التعليق والحوار أنصاف سليطين، التعليق الصوتي الفنان مالك المحمد، مدير إدارة الإنتاج بسام خدام، مدير الإنتاج وسيم البرم ووائل البرم، موسيقا تصويرية سعد الحسيني، مدير الإضاءة جهان قطيش مستر بلاك – غوثي بوكلي حسن، مهندس الديكور علي خليلي، التنسيق الإعلامي: نور ملحم المونتاج: محمد البلخي.