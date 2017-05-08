يافعون يكرمون عمال مخبز البعث بالقامشلي

تقديراً لعملهم الدؤوب وتعظيماً للمادة التي يقدمونها للمواطن على مدار الساعة في مدينة القامشلي وريفها القريب والبعيد، قام مجموعة من يافعي مركز أمان السياحي بمدينة القامشلي بتكريم عمال مخبز البعث بمدينة القامشلي، إيماناً من اليافعين بدور العمّال في العطاء وقيمتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في المخابز الذين يسهرون الليالي ويواصلون الساعات لتأمين رغيف الخبز، هذا ما بيّنته المشرفة على النشاط قاهرة محمد.

وأضافت: مشاركة من مراكز أمان التابعة للشريكين جمعية الإحسان الخيرية ومنظمة اليونيسيف بتكريم العمال في المخبز فجهدهم كبير وعطاءاتهم لم تتوقف، ليكون عنواناً للمحبة فيما بيننا، وحرص اليافعين على العمل بعض الوقت معهم في ظروف أعمالهم الصعبة، لنبين لهم مدى صعوبة عمل عمال المخابز، ورغم كل ظروف الحرب يستمرون في العطاء ويقدمون الواجب للوطن والمواطن، الأجمل من كل ذلك، واليافعون يقدمون الحلوى والهدايا للعمال وأياديهم ممزوجة برائحة الخبز والجد والإنتاج وسنستمر معاً بالبناء. إلى جانب ذلك تم تكريم عناصر الجيش العربي السوري المخصصون لحماية المخبز.

البعث ميديا || القامشلي – عبد العظيم العبد الله