يد الإرهاب تطال قريتي أكراد الداسنية وجبورين في حمص

خرقت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص بقصفها منازل المدنيين في قريتي أكراد الداسنية وجبورين بعدد من القذائف.

وذكر مصدر إعلامي في حمص أن مجموعات مسلحة منتشرة في ريف حمص الشمالي قصفت ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية والهاون قريتي أكراد الداسنية وجبورين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم.

وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة تلبيسة خرقت في العاشر من الشهر الجاري اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص وقصفت بالقذائف قريتي المختارية والنجمة ما تسبب بإصابة شخصين بجروح.