يزن السيد يتزوج دانا جبر في “سنة أولى زواج”

خاص – البعث ميديا

يتابع الفنان يزن السيد تصوير مشاهده في بطولة مسلسل “سنة أولى زواج” كتابة نعيم الحمصي، إخراج يمان ابراهيم، إنتاج شركة “لاند مارك”.

ويؤدي السيد في العمل شخصية “قصي” وهو صحفي وكاتب متزوج من “رولا” (دانا جبر)، أحواله المادية المتواضعة جعلته موضع مقارنة مع عديله ومصدر لتعليقات حماته التي تحاول دائماً تعليم ابنتها كيفية التعامل معه، لكنه بمحبته الكبيرة لزوجته يتقبل حماته على مضض، ويحاول في معظم الأوقات تحمل أخطاء زوجته التي تنصاع غالباً لكلام أمها أو جارتها.

يذكر أن العمل اجتماعي متصل منفصل، يتناول عبر حلقاته المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة ضمن توليفة جديدة ونكهة كوميدية بعيدة عن المبالغة والتهريج.

ويلعب بطولته أيضاً مرح جبر، تولين البكري، تولاي هارون، ايمان عبد العزيز، روعة ياسين، جمال العلي، باسل حيدر، رجاء يوسف وفاروق جمعات إضافة إلى ممثلين يحلون ضيوفاً على حلقاته منهم محمد خير الجراح، والمطرب أذينة العلي.