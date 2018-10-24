يني شفق التركية: نوايا ابن سلمان المستقبيلية!!

بين الكاتب التركي ابراهيم قراغول، رئيس تحرير صحيفة “يني شفق التركية”، على أنّ المسؤولين عن قتل خاشقجي، لو لم يتم كشفهم متلبسين بالجريمة؛ لكانوا قد تخلصوا من الكثير من الشخصيات بالطريقة ذاتها، مشيرا أن القائمة ليست مقصورة على المواطنين السعوديين فقط.

قراغول حمل ابن سلمان، وولي عهد أبو ظبي ابن زايد، وصهر الرئيس الأمريكيّ كوشنر، مسؤولية قتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

كما أفاد بأنّ قتل خاشقجي ليست النهاية، بل هناك مخطط لما هو أكبر من ذلك، عبر مشروع طويل المدى.

وأضاف بأن الأمر الأكثر سوءا وإرعابا من جرائم القتل، هو أن هناك مخططا كبيرا كان سيمهد الطريق أمام تغيير جميع خرائط المنطقة الواقعة بين الخليج، شرقا والبحر الأحمر غربا، وسيوقع جميع الأنظمة في شراك هذا المحور، وتنفيذا لهذا الهدف فإنهم لن يتورعوا عن إشعال فتيل الحروب الأهلية أو فتح الباب أمام حملات الاستيلاء إن لزم الأمر.