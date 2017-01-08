يوتيوب يعلن عن أكثر ألعاب الفيديو شعبية لسنة 2016

نشر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قائمة بأكثر ألعاب الفيديو شعبية وانتشارا بين محبي الألعاب الالكترونية لعام 2016.

ووفقا لتقيمات الخبراء في الموقع في المرتبة الأولى جاءت لعبة Battlefield 1 حيث قام قرابة 50 مليون مستخدم ليوتيوب بمشاهدة الفيديو الترويجي لهذه اللعبة، وفي المرتبة الثانية حلت لعبة Call of Duty: Infinite Warfare حيث شاهد الفيديو الترويجي لها قرابة الـ 36 مليون شخص.

أما المرتبة الثالثة بحسب خبراء يوتيوب فقد احتلتها لعبة Clash of Clans: Hog Rider حيث قام قرابة 32 مليون شخص بمشاهدة الفيديو الخاص باللعبة على يوتيوب، كما أن فيديو آخر عن اللعبة ذاتها احتل المرتبة الرابعة بعدد المشاهدات بين محبي الألعاب حيث شاهده قرابة الـ 17 مليون متابع.

وفي المرتبة العاشرة لأكثر ألعاب الفيديو شعبية لسنة 2016 جاءت لعبة DOOM، حيث شاهد الإعلان المخصص لها على اليوتيوب 9.6 مليون متابع.

وأكد خبراء يوتيوب أن هناك ألعابا أخرى لاقت شعبية كبيرة بين مستخدمي الموقع كلعبتي God of War و Spiderman بالإضافة إلى لعبة Battlefield 1 التي حقق الفيديو الترويجي لها قرابة المليوني مشاهدة.