يوروبول: تحذيرات من تجنيد “داعش” المهجرين لاستخدامهم بشن هجمات في أوروبا

حذرت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” من استغلال تنظيم “داعش” الإرهابي لأزمة اللاجئين في أوروبا مشيرة إلى أن التنظيم المذكور يحاول استقطاب عدد كبير من المهجرين وتجنيدهم في صفوفه واستخدامهم فيما بعد لشن هجمات في أنحاء القارة العجوز.

وكانت الدول الأوروبية شهدت في الآونة الأخيرة موجة هجرة غير مسبوقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الاعتداءات والجرائم التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية التي تتلقى الدعم والتمويل من دول غربية وأنظمة إقليمية على رأسها النظامان السعودي والتركي ومشيخة قطر.

واعتبرت يوروبول في تقرير نقلت صحيفة الغارديان البريطانية مقتطفات منه أنه “من مصلحة تنظيم داعش تأجيج أزمة الهجرة وقلب الأوروبيين ضد اللاجئين” مشيرة إلى أن السلطات الألمانية سجلت 300 محاولة لتجنيد عدد من اللاجئين الذين حاولوا دخول أوروبا في الأشهر القليلة الماضية وضمهم إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكانت يوروبول حذرت في وقت سابق من أن شبكات إرهابية مثل تنظيم “داعش” تغير طرق عملها في أوروبا ويمكن أن تنفذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة مشيرة إلى أن فرنسا أصبحت هدفا رئيسيا للإرهابيين في أوروبا.

يذكر أن العديد من مسؤولي الدول الأوروبية أكدوا ضلوع النظام التركي بطريقة أو بأخرى بالهجرات غير الشرعية وبالتدفق غير المسبوق للمهاجرين الذي تواجهه دول أوروبا حاليا.

وكان الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولو أكد مؤخرا تورط سلطات المرافئ في تركيا بدعم المهربين الذين ينظمون عبور مئات الآلاف إلى الجزر اليونانية تمهيدا لانتقالهم إلى دول أوروبية أخرى.