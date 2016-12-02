يوروبول: “داعش” قد ينفذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة في أوروبا

حذر مكتب الشرطة الأوروبية “يوروبول” اليوم من أن شبكات إرهابية مثل تنظيم “داعش” تغير طرق عملها في أوروبا ويمكن أن تنفذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المكتب قوله في تقرير نشر في لاهاي أن: «تنظيم داعش لم يلجأ في أوروبا إلى استخدام عبوات يدوية الصنع أو متفجرات عسكرية أو تجارية في سيارات مفخخة كما حدث في سورية والعراق».

وأضاف يوروبول في تقريره: «لكن نظرا إلى أن الإرهابيين ينسخون الوسائل التي يستخدمونها في الشرق الأوسط لاستخدامها في أوروبا.. من الممكن جدا أن يستخدم تنظيم داعش السيارات المفخخة في مرحلة ما في أوروبا»، مذكرا بأن: «التنظيم المسؤول عن هجمات في باريس وبروكسل فكر في ذلك قبل أن يغير خططه في مواجهة تدخل الشرطة».

وأوضح التقرير أن قوات الأمن الأوروبية أوقفت 667 شخصا يشتبه بتورطهم في نشاطات جهادية العام الماضي.

ويؤكد المكتب الأوروبي للشرطة أن خبراء في مكافحة الإرهاب يشعرون بالقلق أيضا من أن تصبح ليبيا قاعدة خلفية جديدة لتنظيم “داعش” الإرهابي تشن انطلاقا منها هجمات داخل الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.

وتشهد الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس وبروكسل التي شهدت في آذار الماضي تفجيرات إرهابية في مطارها وإحدى محطات مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.