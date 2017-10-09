يوري أوشاكوف: محادثات أستانا حول الأزمة في سورية أثبتت فعاليتها

أعلن مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف أن صيغة محادثات أستانا حول الأزمة في سورية أثبتت فعاليتها وأتاحت التخفيف من حدة الأعمال القتالية.

وأكد أوشاكوف أن النجاح في تنظيم المحادثات بشأن سورية في أستانا أصبح نتيجة ملموسة للتعاون بين روسيا وكازاخستان على الصعيد الدولي, مشيراً إلى أن ذلك أسفر عن تحسن الأوضاع الإنسانية في سورية.

وأوضح أوشاكوف أن إقامة أربع مناطق لتخفيف التوتر في سورية أتاحت إيصال المساعدات إلى المواطنين.

وصرّح أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث آفاق محادثات أستانا مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أثناء لقاء القمة المقرر عقدها بينهما في سوتشي يوم الخميس المقبل.