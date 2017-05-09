يوفنتوس يبلغ نهائي أبطال أوروبا

جدد يوفنتوس تفوقه على موناكو بفوزه عليه 2-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء ليصل بذلك إلى النهائي الذي سيقام في مدينة كارديف الويلزية يوم 3 يونيو/حزيران المقبل.

سجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في (د.33) والبرازيلي داني ألفيش في (د.44) ثنائية يوفنتوس، فيما جاء هدف موناكو عبر كيليان مبابي في (د.69).

وكان يوفنتوس فاز ذهابا بثنائية نظيفة في موناكو .

ويواجه يوفنتوس في نهائي “كارديف” المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وجاره ريال مدريد الذي فاز ذهابا بثلاثية نظيفة.