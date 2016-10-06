يوميا..تناول “القهوة” يقي من خرف الشيخوخة

كشف بحث جديد عن مزيد من الفوائد لشرب القهوة، وهي المشروب الذي يحبه الكثيرون، فهي ربما تحول دون الإصابة بنوبات الخرف المرتبط بالشيخوخة.

وبحسب الدراسة – التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية – فإن النساء اللائي تتجاوز أعمارهن 65 عاما واللاتي يتناولن معدلات طبيعية من الكافيين هن أقل عرضة بنسبة 36 بالمائة للإصابة بما يسمى بالخلل الإدراكي.

وقال باحثون من جامعة ويسكونسين-ميلواكي الأمريكية إنهم قاموا ببحث وضع 6 آلاف و467 سيدة ممن تتجاوز أعمارهن 65 عاما والكميات التي يتناولنها يوميا من القهوة.

وكشفت النتائج أن شرب أكثر من 261 مليغراما – أي ما يوازي فنجانين صغيري الحجم من القهوة – يرتبط بانخفاض في مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة بعد مرور عشر سنوات. غير أن العلماء أوضحوا أنهم لم يعرفوا بالضبط لماذا يساعد الكافيين في الحيلولة دون الإصابة بهذه الأعراض.

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