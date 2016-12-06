يوميا.. تناول المكسرات يقلل الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يخفض فرص الوفاة المبكرة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضح الباحثون من الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب “إمبريال كوليدج”، إن تناول 20 غراما من المكسرات يوميا يمكنه خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وفرص الوفاة المبكرة بمقدار 20%.

وأشار الباحثون إلى أن المكسرات، خاصة عين الجمل وبذور عباد الشمس، واللوز، والبندق، والكاجو، والفستق، تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تحمي الجسم ضد تلف الخلايا.

وأكد الباحثون أن الفول السوداني يمكن أن يساعدنا على العيش لفترة أطول، على الرغم من أن السكر والملح المضافين إليه يلغون بعض فوائده.

وكشف تحليل 20 دراسة من قبل كلية “إمبريال كوليدج” البريطانية، عن أن الناس الذين يأكلون حفنة من المكسرات يوميا ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 30% تقريبا وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15%، كما أنها تقلل فرص الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي والسكري