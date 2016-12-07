يوميا..حفنة من “المكسرات” تقلل من خطر الموت

أكد فريق من العلماء التابعين للجامعة الملكية البريطانية أن تناول كميات قليلة من المكسرات كالجوز واللوز يوميا يساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

توصل العلماء لتلك النتائج بعد دراسات أجروها شملت قرابة 819 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وبينت الدراسات أن تناول 20 غراما أي ما يعادل حفنة من المكسرات يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب “التاجية” بنسبة 30%، كما يقلل من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7% بالإضافة إلى أنه يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 15%.

وأظهرت الدراسات أيضا أن المواظبة على تناول المكسرات تقلل من احتمال الإصابة بمرض السكري بنسبة 50% وتساعد على تحسين عمل الكلى والجهاز العصبي.

وأشار العلماء إلى أن أفضل أنواع المكسرات التي يجب المواظبة على تناولها بشكل يومي هي الفستق “الفول السوداني” والجوز واللوز والبندق والكاجو، وذلك لاحتواء هذه الأنواع من المكسرات على مواد مضادة للأكسدة تزيد من قدرة الجسم على محاربة السرطان، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، و تحتوي على المغنيزيوم والفوسفور والدهون غير المشبعة التي تعد عنصرا أساسيا في صحة الجهاز العصبي.